Albinea, “Risonanze balsamiche”: alla scoperta dell’acetaia comunale di Villa Tarabini

Uno dei luoghi che saranno al centro della Festa dei Ciccioli Balsamici in programma domani e domenica ad Albinea sarà l’acetaia comunale all’interno della splendida Villa Tarabini. Per l’occasione domenica 27 ottobre sono in programma due visite guidate molto particolari che uniranno l’aroma e il gusto dell’aceto balsamico tradizionale alla musica.

Il titolo dell’iniziativa è “Risonanze balsamiche” e vedrà coinvolti i due maestri acetai albinetani Vilmo Delrio e Alessandro Colla con gli allievi e i professori della scuola di musica “Risonanze”.

La prima visita sarà dalle ore 11 alle 12.30 e si esibirà il piccolo gruppo di archi della scuola Risonanze con brani di musica classica. Il secondo tour sarà dalle ore 16 alle 17.30 e l’accompagnamento musicale sarà a cura di Davide Bizzarri e Massimo Colla, insegnanti della scuola.