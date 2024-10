Turismo, fino al 18 novembre è possibile proporre progetti per il Programma Turistico di Promozione Locale (PTPL) 2025 per Bologna e Modena

Pubblicato il bando PTPL (Programma Turistico di Promozione Locale) 2025 per la presentazione delle domande di ammissione al contributo a favore dei servizi turistici di base e per la realizzazione di progetti di interesse locale per la promozione turistica. Il termine per la presentazione delle domande di contributo è fissato entro le ore 12 del 18 novembre 2024 e gli interventi proposti, a seguito dell’approvazione da parte degli organismi di Territorio Turistico Bologna-Modena, dovranno realizzarsi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025. L’Avviso pubblico è stato approvato da parte della Città metropolitana di Bologna e della Provincia Modena, dopo l’iter di concertazione e approvazione da parte degli organismi di Territorio Turistico Bologna-Modena.

Il Programma Turistico di Promozione Locale è il principale strumento con cui il Territorio Turistico supporta da un lato i servizi turistici di base dei Comuni e delle Unioni di Comuni, dall’altro le iniziative di promozione turistica di interesse locale.

PTPL – Gli ambiti di intervento

Gli ambiti di attività del PTPL sono i seguenti:

– Ambito 1 relativo ai Servizi turistici di base dei Comuni e delle Unioni di Comuni

– Ambito 2 relativo alle iniziative di promozione turistica di interesse locale

In conformità alle previsioni della Regione, che ha recentemente chiarito alcuni aspetti legati ai limiti di budget dalla stessa previsti, nell’Ambito 1 sono stati individuati due sub-ambiti:

1.a Informazione e accoglienza al turista

1.b Animazione e intrattenimento turistico

Possono presentare domanda sull’Ambito 1 gli uffici formalmente riconosciuti, o che hanno fatto domanda di riconoscimento entro lo scorso 30 giugno, sulla base della nuova normativa regionale.

Le domande, sia nell’Ambito 1 sia nell’Ambito 2, devono rispettare il requisito della sovracomunalità che viene declinato in maniera diversa per Bologna e per Modena, perché i due territori hanno raggiunto a oggi diversi gradi di organizzazione interna. L’allineamento completo ci sarà a partire dall’avviso pubblico inerente al 2026.

Per il territorio bolognese la sovracomunalità consiste nel fatto che ognuno dei quattro ambiti territoriali (Capoluogo, Appennino bolognese, Pianura bolognese e Imolese), abbia al proprio interno un ufficio IAT R sede di redazione locale del SITUR (afferente al sito emiliaromagnaturismo.it), definito capofila del proprio ambito di riferimento.

Per il territorio modenese la sovracomunalità dovrà formare oggetto di accordo ad hoc per la candidatura sul PTPL.

Novità Bando 2025

Riguardano le graduatorie e i relativi budget, e sono le seguenti:

Ambito 1

1.a progetti di informazione e accoglienza al turista

– progetti IAT e IAT R

– progetti IAT digitale, IAT diffuso, Welcome Room

1.b progetti di animazione e intrattenimento turistico

Ambito 2

– progetti di promozione turistica di interesse locale.

La principale novità riguarda l’Ambito 1

I contributi agli IAT INNOVATIVI (IAT Diffusi, IAT Digitali, Welcome room) nel 2025 passano dal 15% al 30% delle risorse finanziarie destinate all’Ambito 1 per i progetti di gestione degli uffici di informazione e accoglienza turistica.

In forza della modifica ai criteri relativi agli IAT, si è proceduto alla divisione dell’informazione e accoglienza dall’animazione e intrattenimento. Ciò comporta che in Ambito 1 vi saranno tre graduatorie distinte: una per i progetti di informazione e accoglienza al turista relativi agli uffici IAT tradizionali (IAT e IAT R), una per i progetti di informazione e accoglienza al turista relativi agli uffici innovativi (IAT digitali, IAT diffusi, Welcome Room) e una per i progetti di animazione e intrattenimento turistico.

Ciascuna graduatoria è doppia, una per la Città metropolitana e una per la Provincia di Modena. La possibilità di presentare un progetto di animazione è data esclusivamente ai Comuni sede di uffici tradizionali (IAT e IAT R) che vogliano svolgere iniziative in collaborazione con il proprio ufficio.

Criteri

I criteri di valutazione sono stati leggermente modificati rispetto al passato, in particolare sono stati “pesati” in maniera diversa. Per quanto riguarda gli uffici tradizionali (Ambito 1), come in precedenza il criterio che attiene alla redazione locale tende a valorizzare una specificità propria solo di alcuni uffici; tuttavia è possibile raggiungere la fascia alta anche se non si può accedere a tale specifica voce di valutazione, se i progetti vengono costruiti bene.

Quanto agli uffici innovativi, la previsione di una graduatoria a sé, oltre a garantire più facilmente il rispetto del budget previsto dalla normativa regionale, fa sì che i criteri che non riguardano direttamente le specificità di tali uffici (per es. assenza di personale da formare), non condizionino la valutazione dei progetti presentati. Criteri specifici inoltre sono stati previsti per i progetti di animazione e intrattenimento turistico. Con riferimento ai progetti di animazione e intrattenimento e di promozione turistica di interesse locale, è stata posta in rilievo la valenza turistica, che deve connotare ogni progetto candidato sul PTPL.

L’Ambito 2 è in sostanziale continuità con l’anno scorso.

È prevista una procedura unitaria di approvazione con regole e valutazione congiunte per tutto il Territorio Turistico Bologna-Modena.

Il Bando e la relativa modulistica si possono visionare e scaricare su www.cittametropolitana.bo.it/urp/Avvisi_e_concorsi/Avvisi e nelle pagine dedicate www.cittametropolitana.bo.it/turismo/Territorio_Turistico_BoMo/Programma_PTPL_PPCT e www.provincia.modena.it/ext/1/162334/bando/ptpl-programma-turistico-di-promozione-locale-anno-2025/

Info: territorioturisticobologna-modena@cittametropolitana.bo.it