Transizione ecologica e digitale: 8 milioni di euro per finanziare nuovi progetti di formazione rivolti a persone, occupate o non, che desiderino migliorare le proprie competenze

Investire sulle competenze delle persone, per rafforzarne le opportunità di ingresso e permanenza nel mondo del lavoro, a fronte dei processi di transizione ecologica e digitale in corso.

La Regione ha approvato un nuovo bando che stanzia 8 milioni di euro del Fondo sociale europeo Plus 2021-2027. Destinatari gli Enti di formazione accreditati, che dovranno progettare azioni rivolte a persone, residenti o domiciliate in Emilia-Romagna, occupate e non, che desiderino rafforzare le proprie conoscenze a fronte dei processi di innovazione in corso.

Approvato dalla Giunta regionale nell’ultima seduta, il bando prevede corsi della durata di 24 o 64 ore, propedeutici anche all’acquisizione di una qualifica e articolati in tre diversi livelli: base, intermedio, avanzato.

Sono interessate tutte le filiere manifatturiere e del terziario. Nel dettaglio: agroalimentare; meccanica, meccatronica e motoristica; edilizia e costruzioni; moda, tessile e abbigliamento; ICT; logistica, energia e ambiente; commercio e distribuzione; turismo e ristorazione; gestione di impresa.

I progetti formativi dovranno essere compilati attraverso l’apposito applicativo web, disponibile all’indirizzo https://sifer.regione.emilia-romagna.it e dovranno essere inviati per via telematica entro e non oltre le ore 12 del 4 dicembre 2024.