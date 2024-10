Toyota, Mariani (FESICA): “Oltre il cordoglio riflettere sui rischi e nuove norme sulla sicurezza”

“Fa male apprendere che in aziende così importanti e in contesti industriali teoricamente così evoluti si possa perdere la vita lavorando. Fa ancora più male apprendere della giovane età delle vittime e il numero cospicuo di feriti in un contesto che doveva e dovrebbe essere sicuro senza margine di sbaglio.

Oggi è il giorno del cordoglio, della vicinanza ai familiari e dell’apertura del fascicolo di indagine da parte del Pm, ma ribadiamo ancora la forte indignazione davanti a questi accadimenti; vorremmo inoltre che le nuove norme in atto sulla patente a crediti, possano davvero porre rimedio a questi fatti, perché come O.S. avvertiamo il rischio elevato della sua parziale applicazione, come anche quello della perigliosa burocrazia che rischia di surclassare il reale fine ultimo del Decreto”.

A sostenerlo è il Segretario generale della FESICA, Federazione dei sindacati dell’industria, del commercio e dell’artigianato, Bruno Mariani.