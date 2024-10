Sabato a San Felice sul Panato “Tutti pazzi per Halloween”

Sabato 26 ottobre a San Felice sul Panaro si svolgerà la festa più spaventosa dell’anno “Tutti pazzi per Halloween, vol.3”.

A partire dalle 16 nelle vie Mazzini, Ascari, Matteotti, in viale Campi e Largo Posta si svolgeranno il concorso per il costume originale (primo premio un viaggio e premiazione alle 20 al Kakao Caffè), letture paurose tra le vie, laboratori di arte e cucina, tour piccoli brividi, Halloween Photo Contest (concorso fotografico per ragazzi). Alle 16.30 merenda paurosa e a seguire stand gastronomico. Dalle 17 nelle vie Mazzini e Ferraresi tunnel del terrore, mentre dalle 18.30 nel parco della Rocca: horror dance story e aperitivo thriller ’80-’90 con dj set. Organizza l’associazione genitori “Crescere Insieme” con la collaborazione della Pro Loco e il patrocinio del Comune.