Il Sindaco, sentiti il Questore e il Prefetto, questo pomeriggio ha firmato un’ordinanza con cui ordina di sospendere la partita di calcio in programma.

A seguito dell’alluvione che ha interessato il Comune di Bologna dal 19 ottobre in alcune zone della città, in particolare nel quartiere Porto-Saragozza dove si trova lo stadio, sono in corso intense attività di ripristino della situazione nelle aree pubbliche e nelle proprietà private.