Martedì 29 ottobre al Ruggeri di Guastalla la presentazione pubblica del Piano Urbanistico Generale intercomunale dell’Unione Bassa Reggiana (Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara e Poviglio)

Martedì 29 ottobre, alle ore 18:30 presso il teatro comunale Ruggero Ruggeri di Guastalla, verrà presentato alla cittadinanza, ai professionisti e alle categorie il nuovo Piano Urbanistico Generale intercomunale dell’Unione Bassa Reggiana, nuovo strumento urbanistico redatto ai sensi della L.R. 24/17 che definisce le strategie e la disciplina del territorio per i prossimi anni, andando a sostituire i precedenti strumenti urbanistici (PSC/RUE e PRG.

Il PUG rappresenta una grande innovazione per il governo del territorio, perché si pone l’obiettivo di consumo di suolo zero posto dalla Legge Regionale, cambiando di fatto l’approccio alle grandi trasformazioni urbane e privilegiando la rigenerazione.

“La redazione del nuovo PUG – spiega il sindaco di Guastalla Paolo Dallasta – rappresenta un grande sforzo da parte degli Enti Locali perché per la prima volta dopo 50 anni, cioè dai tempi del Comprensorio, la Bassa Reggiana ha deciso e pensato di dotarsi di un unico strumento urbanistico con l’obiettivo di condividere strategie comuni e uniformare la disciplina puntuale, pensandosi come un’unica Comunità su un territorio pertinente e coerente”.

“Ciò porterà ad una semplificazione complessiva per cittadini, imprese e professionisti che si troveranno le stesse regole valide per tutta la Bassa – aggiunge il primo cittadino di Guastalla – Al contempo, questo strumento ci darà negli anni una consapevolezza maggiore su come inquadrare e gestire al meglio le dinamiche territoriali, sociali ed economiche in un’ottica di scala vasta. Questo percorso, unico in provincia, è sicuramente ambizioso ma siamo sicuri che porterà la Bassa ad essere un territorio più competitivo e solidale”.

Il PUG è stato assunto nel maggio 2024 e verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale a partire dal 6 novembre. Da questa data scatteranno i 120 giorni di pubblicazione durante i quali tutti potranno presentare osservazioni.

L’incontro del 29 ottobre ha l’obiettivo di dare un primo inquadramento del nuovo strumento, spiegare la ratio generale che lo anima e comunicare le modalità di partecipazione che saranno implementate nei prossimi mesi. Saranno, infatti, programmate tre serate tematiche tra novembre e dicembre diffuse sul territorio dell’Unione Bassa Reggiana, mentre a gennaio si faranno incontri nei singoli comuni. Non mancherà una mail dedicata con la quale cittadini e operatori potranno richiedere delucidazioni e approfondimenti. In parallelo, saranno ulteriormente coinvolte le commissioni consiliari, sia dell’Unione bassa reggiana che dei singoli Comuni.

All’incontro di martedì prossimo interverranno: Paolo Dallasta, sindaco di Guastalla con delega all’urbanistica nell’Unione dei Comuni; Roberto Angeli, presidente dell’Unione dei Comuni; Roberto Capucci, Responsabile Area Territorio, Città e Paesaggio della Regione Emilia-Romagna; Filippo Boschi, Diego Pellatiero e Aldo Caiti, professionisti incaricati; Silvia Cavallari, responsabile Ufficio di Piano intercomunale.