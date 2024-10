Ottobre mese della prevenzione del tumore al seno: visite gratuite a Castelnovo il 26 ottobre

Il Comune di Castelnovo aderisce anche quest’anno alle iniziative del mese di ottobre dedicato alle prevenzione del tumore al seno, in collaborazione con Lilt Reggio Emilia (lega italiana per la lotta contro i tumori). Lilt si avvale di medici volontari che da anni sul territorio provinciale ed in ambito nazionale mettono a disposizione le loro conoscenze e professionalità per sensibilizzare e prevenire tale patologia.

“Anche quest’anno – afferma l’assessora ai servizi sociali Silvia Dallaporta – le donne del nostro territorio avranno la possibilità di effettuare gratuitamente una visita senologica, presso la Casa del Volontariato – sede della Croce Verde di Castelnovo Monti, in via dei Partigiani, il 26 ottobre dalle 9 alle 13”. Le visite offriranno un’occasione di controllo e anche l’insegnamento dell’auto-esame del seno: sono rivolte principalmente alla fascia d’età tra i 20 e i 45 anni, quella non compresa nello screening predisposto dall’Ausl che si rivolge alle donne al di sopra dei 45 anni.

Le visite sono gratuite ma è possibile versare un contributo simbolico di 10 euro, non obbligatorio, per finanziare le iniziative Lilt sul territorio. Sarà anche possibile richiedere il certificato medico per giustificare l’assenza dal lavoro. La prenotazione è obbligatoria: è possibile effettuarla contattando la Biblioteca Crovi, tel. 0522 610204, dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18. Per informazioni: www.lilt.it.

“Colgo l’occasione – conclude Silvia Dallaporta – per ringraziare la disponibilità degli operatori della Biblioteca e della Croce Verde di Castelnovo per il supporto organizzativo”.