Mare Fuori apre sabato la rassegna di musical del Teatro Comunale di Modena

Dopo il successo strepitoso del suo debutto riprende la seconda tourneé di Mare Fuori, la serie tv più amata dal pubblico italiano e non solo diventata Musical con i brani originali della trasmissione. Il tour inizierà proprio al Teatro Comunale di Modena, dove apre la rassegna di musical nei giorni sabato 26 ottobre 2024 e domenica 27 rispettivamente alle 20 e alle 17:30, per proseguire in tutta Italia con tappe anche al Teatro Brancaccio di Roma, gli Arcimboldi di Milano e al Verdi di Firenze.

Il musical diretto da Alessandro Siani e prodotto da Best Live avrà tra i protagonisti anche alcuni tra i volti più amati della serie tv. Tra questi, Maria Esposito, per tutti Rosa Ricci, personaggio rivelazione e tra i protagonisti indiscussi della serie. La location rimane il carcere minorile di Nisida, si narra in modo profondo e crudo la vita di un gruppo di ragazzi all’interno di un istituto penitenziario: dietro le sbarre, guardando oltre, si affaccia un mare libero e immenso, un sogno, un miraggio.

La detenzione è ancora più dura guardando il Mare fuori. “Ci saranno tante new entry, ma anche attori del cast originale come Antonio Orefice nei panni di Totò, rimasto nel cuore dei fan. Volevamo portare questa storia che racconta una realtà cruda di Napoli anche a teatro, ma è molto altro. Grazie al cast di Mare Fuori ci buttiamo in questa nuova sfida e riflettiamo su questa gioventù bruciata, figlia di un destino amaro e inaccettabile. Gli occhi dei ragazzi, le loro voci, la musica, l’anima e le risate amare, tingono l’anima e sono pronte ad abbracciare il pubblico e questi ragazzi” racconta il regista.

Lo spettacolo ancora prima del debutto della scorsa stagione ha creato grande interesse a livello mediatico e social. La grande popolarità dei giovanissimi attori data dalla visione record della serie televisiva arrivata alla quarta stagione, l’attesissima prova registica di Alessandro Siani, la curiosità da parte del pubblico di vedere dal vivo, in scena, una vicenda che era ed è appassionante e seguitissima ha fatto sì che molte date del primo tour fossero subito sold-out e che in molti Teatri sia stato necessario aggiungere nuove repliche.

L’Istituto di detenzione minorile è una bolla in cui “ragazzi interrotti” hanno la possibilità di capire chi sono e cosa vogliono al di là di cosa sono stati fuori da quelle mura. È una parentesi di sospensione in cui hanno la possibilità di navigare nel loro mare interiore, fare nuove scoperte e conoscere nuovi mondi. Luoghi che sinora non hanno mai esplorato. La musica è protagonista principale di questa epopea e ci accompagna in un tortuoso ma avvincente percorso di crescita.

Biglietti Da € 20 a € 50 salvo riduzioni

I biglietti si possono acquistare online, presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it.