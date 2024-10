Letture, musica e gare di mini-car nel fine settimana fioranese

Continuano le iniziative culturali e sportive nei fine settimana di ottobre a Fiorano Modenese, organizzate dalle associazioni del territorio con il patrocinio del Comune

Sabato 26 ottobre, alle ore 11, l’associazione Librarsi, con la collaborazione della biblioteca Paolo Monelli, organizza letture per bambini dai 4 ai 7 anni. L’ingresso è libero e gratuito presso il BLA in via Silvio Pellico 9.

Domenica 27 ottobre, alle ore 17, ritorna la rassegna “Cenacolo letterario”, al Centro Via Vittorio Veneto (Via Vittorio Veneto 94). Angelo Borghi racconta Giovanni Pascoli, con immagini, letture dell’attrice e fotografa Franca Lovino e l’accompagnamento musicale del Maestro Gen Llukaci. Iniziativa a cura del Centro culturale di Via Vittorio Veneto e Comitato Fiorano in Festa. Ingresso libero. Per informazioni centrovvv@gmail.com.

Sempre domenica 27 ottobre, alle ore, 17.00, a Villa Cuoghi (via Gramsci, 32), continuano le lezioni sulla musica e i suoi linguaggi del musicista e compositore Mirco Bondi. Tema dell’incontro: “Dalla nascita della polifonia alla riforma”. Durante la lezione saranno previsti anche alcuni momenti di ascolto. L’ingresso è libero. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Amici della Musica Nino Rota. Per informazioni 3333439956.

Infine dalla mattina di domenica presso il mini autodromo Jody Scheckter di via Antica Cava 2 si sfideranno gli automodelli delle seguenti categorie: 1:8 Nitro, 1:8 Pan car, 1:8 Rigida e 1:10 Touring, per il Trofeo New minicar Fiorano. Inizio qualifiche dalle ore 9. Ingresso libero e gratuito per gli spettatori. L’iniziativa è organizzata dall’associazione New Rcaing Minicar Fiorano che gestisce la pista fioranese, un piccolo gioiello conosciuto dagli appassionati di muni-car anche all’estero.