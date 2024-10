Due appuntamenti per conoscere la pratica dell’affido, organizzati dal Centro famiglie dell’Unione Colline Matildiche

L’affido cos’è? Come si fa? Cosa si sente? Queste saranno soltanto alcune delle domande che troveranno una risposta nell’incontro organizzato dal Centro famiglie dell’Unione Colline Matildiche per sabato 26 ottobre, alle ore 10, all’acetaia comunale di Villa Tarabini (Via Garibaldi 17) ad Albinea.

Il servizio ha ritenuto importante mettere sotto la lente di ingrandimento una pratica normata che troppo spesso rimane sconosciuta e misteriosa. Per comprendere meglio di cosa si tratti l’incontro prevede il confronto dei partecipanti con chi ha vissuto davvero l’affido: nonni, genitori, fratelli, sorelle e figli. Si ascolteranno testimonianze e ricordi di famiglia con la possibilità di rivolgere domande e curiosità. Si tratterà di un ascolto rispettoso e grato per la generosità di chi condividerà con i partecipanti un pezzetto della propria vita.

Per partecipare è gradita l’iscrizione utilizzando Whatsapp al numero 3913284068 o scrivendo a info@famiglieincentro.it.

Un secondo appuntamento, sempre sullo stesso tema, sarà martedì 29 ottobre, alle ore 20.30, al centro sociale “I Boschi” di via Cavalieri di Vittorio Veneto 26, a Puianello. Titolo: “Mi fido dell’affido”. Sarà un laboratorio esperienziale con l’obiettivo sempre di rifletter in gruppo sull’accoglienza e sull’affido.