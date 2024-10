Alluvione, sono 2.285 le volontarie e i volontari che hanno aderito all’appello del Comune, chiuse le adesioni online

Sono 2.285 le volontarie e i volontari che, in poco più di 24 ore, hanno aderito all’appello lanciato ieri dal Comune. In parte erano all’opera già dalla mattinata di oggi in varie zone della città in particolare nelle attività di rimozione fango e sgombero materiali presenti nelle pertinenze private con un’attività complementare a quella svolta dalla Protezione Civile.

Le persone che hanno aderito e non sono ancora state contattate dal Comune verranno chiamate nelle prossime ore a seconda delle eventuali necessità.

L’Amministrazione comunale ringrazia tutte e tutti coloro che hanno dato la propria disponibilità.