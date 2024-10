Allerta arancione: a Reggio Emilia permangono criticità nelle prossime ore per torrente Modolena e canale San Silvestro

Permane lo stato di criticità sulle arginature del torrente Modolena e del canale San Silvestro nella zona a nord dell’autostrada A1. Considerato quindi l’Allerta meteo di colore Arancione prevista per le prossime 24 ore (dalle 0.00 di del 25 ottobre), il Centro di coordinamento dei Soccorsi in via precauzionale mantiene attivo il suggerimento ai cittadini delle zone interessate di trascorrere le notti ai piani superiori degli edifici, ove possibile.

Per quanto riguarda il territorio del comune di Reggio Emilia, le vie interessate sono quelle presenti nella porzione a nord dell’autostrada: via Malatesta, via Carlo Marx, via San Biagio, via Tosini, via Cella all’Oldo e via Felesino.

La Protezione civile e la Polizia locale vigileranno sulla situazione durante la notte.

In caso di emergenze, è sempre attivo il numero 0522.4000.

IL CENSIMENTO DELLE PROBLEMATICHE

Il Comune di Reggio Emilia intende realizzare un censimento dei problemi arrecati a cittadini e attività produttive dall’alluvione dei giorni scorsi.

Per questo, coloro che vogliono segnalare:

1. di aver avuto conseguenze direttamente riconducibili all’alluvione (allagamenti in casa, garage, cortile, capannone, azienda agricola ecc.);

2. esigenze ancora in essere di asciugatura e di pulizia straordinaria di locali all’interno dei propri stabili (casa, garage, cortile, capannone, azienda agricola ecc. )

possono:

1. segnalare in autonomia quanto accaduto entrando nella procedura di Segnalazione e Reclami del Comune di Reggio Emilia (Res) all’indirizzo https://res.comune.re.it/.

In questo caso occorre inserire nell’oggetto della segnalazione la parola ALLUVIONE 2024 e poi descrivere nel campo DESCRIZIONE la tipologia di problema subito in conseguenza dell’alluvione dei giorni scorsi.

Si raccomanda di inserire tutti i dati anagrafici e quelli di contatto per le successive verifiche da parte degli Uffici comunali o della Protezione civile;

2. telefonare a Ufficio Relazioni con il pubblico (0522.456660) del Comune, nei giorni di apertura:

lunedì dalle ore 10 alle ore 13

da martedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.00

martedì pomeriggio dalle 15 alle 17

qualora non si abbia accesso alla procedura on line e si abbia bisogno di specifica assistenza.

Questo censimento non ha alcun valore rispetto al risarcimento danni, che potrà eventualmente essere avviato quando sarà riconosciuto lo stato di calamità da parte delle autorità competenti.

E’ tuttavia uno strumento importante per consentire la massima organizzazione e razionalizzazione da parte degli Uffici del Comune, che in questi giorni stanno affrontando le problematiche del post-alluvione.