A Pavullo firma dell’accordo di collaborazione per tre dei partecipanti al progetto Leaders in-Training

Martedì 22 ottobre la piscina Appennino Blu di Pavullo nel Frignano ha ospitato una cerimonia emozionante e significativa: tre giovani partecipanti al corso di formazione “Leaders in-Training” hanno firmato un accordo di collaborazione lavorativa per il ruolo di assistenti istruttori di nuoto: Covili Samuele, Torri Mattia e Vignocchi Giovanni. Questo evento, che ha rappresentato un importante passo per la crescita professionale e personale dei ragazzi, ha visto la presenza di diverse realtà locali e istituzionali.

Leaders in-Training, innovativo e sperimentale progetto – primo in Italia nel suo genere – lanciato proprio dal Comitato modenese del Centro Sportivo Italiano, rivolto a ragazzi e ragazze maggiorenni con fragilità e disabilità ad alto funzionamento.

L’incontro è stato promosso dal Comitato CSI di Modena, ideatore del progetto, in collaborazione con Appennino Sport, gestore della piscina Comunale e l’Associazione Frignaut.

L’Amministrazione Comunale di Pavullo nel Frignano ha espresso il proprio sostegno e entusiasmo per l’iniziativa, sottolineando l’importanza di progetti formativi che valorizzano i giovani del territorio. La cerimonia è stata inoltre sostenuta da Vis Hydraulics e dalla Fondazione di Modena.

Con questo accordo, i tre ragazzi non solo avranno l’opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite, ma anche trasmettere la loro passione per il nuoto e il valore del lavoro di squadra a nuove generazioni di sportivi. La cerimonia si è conclusa con un caloroso applauso, simbolo di nuove opportunità e impegno.

“Noi come CSI Modena avevamo da tempo il sogno di mettere in piedi questo percorso formativo – spiega la Presidente Emanuela Maria Carta – ed è stato grazie al fondamentale sostegno della Fondazione di Modena, dei partner, delle società e delle famiglie che abbiamo potuto realizzare questo sogno e siamo estremamente orgogliosi di quello che sta dando ai ragazzi che partecipano. Senza le società sportive tutto questo non sarebbe stato possibile, il lavoro che svolgono è di un valore incredibile, è un privilegio per noi collaborare con loro. Leaders in-Training è un progetto culturale prima che sportivo, è grazie a tutti coloro che vi hanno preso parte che abbiamo potuto aprire questa strada e ci auguriamo la percorrano anche altri”.