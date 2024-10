A Lama Mocogno i carabinieri arrestano per droga un giovane 20enne

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Lama Mocogno hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di un giovane di 20anni, di origini albanesi, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, nell’ambito di attività di osservazione del territorio e in particolare dei contatti tra giovani, decidevano di procedere a perquisizione domiciliare dell’indagato, sottoponendo a sequestro 4 panetti di hascisc per un peso complessivo di circa 300 grammi, 7 involucri contenenti 10 grammi di cocaina e la somma di denaro contante di euro 920,00 ritenuta provento del delitto in virtù dello stato di disoccupazione del giovane.

Nell’abitazione, ad avvalorare l’ipotesi delittuosa, venivano trovati anche un bilancino di precisione, un coltello con residui di taglio di stupefacente, e diverso materiale atto al confezionamento e smercio delle droghe.

L’uomo è stato processato nella mattinata odierna nel Tribunale di Modena. Il Giudice, convalidando l’arresto, ha disposto nei confronti dello stesso la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.