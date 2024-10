Violenta esplosione alla Toyota Material Handling di Borgo Panigale: due vittime

Una violenta esplosione si è verificata poco dopo le 17:00 in un capannone della Toyota Material Handling, multinazionale che si occupa di movimentazione merci, in via Persicetana Vecchia a Borgo Panigale. Secondo le prime informazioni, l’esplosione di un potente compressore avrebbe provocato il crollo parziale della struttura. Ci sarebbero due vittime, un ferito grave e diversi feriti lievi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, oltre alle forze dell’ordine.