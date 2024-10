Modena: ancora spray al peperoncino alla stazione del corriere di Modena

Questa mattina un gruppo di giovani ha spruzzato dello spray urticante all’interno del bar della stazione Autocorriere di Modena. Fortunatamente non si è reso necessario l’intervento dei sanitari. Solo una settimana fa, un analogo episodio nella saletta dei conducenti aveva causato l’intossicazione di sette autisti, mentre lunedì scorso alcuni studenti erano ricorsi alle cure dei sanitari dopo un analogo episodio nei bagni della succursale di via Rainusso del Barozzi. La Polizia locale sta svolgendo indagini per risalire agli autori.