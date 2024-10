La “Metamorfosi” di Kafka in biblioteca a Maranello

A Maranello si parla della “Metamorfosi” di Franz Kafka, uno dei racconti più celebri della letteratura. Sabato 26 ottobre alle ore 16 alla Biblioteca Mabic il quarto e ultimo appuntamento del ciclo “100 anni di inquietudine” organizzato dal Sistema Interbibliotecario sassolese in occasione dei cento anni della scomparsa dello scrittore praghese.

A parlare della “Metamorfosi”, mettendone in luce la complessità e l’attualità, Giorgio Fontana, scrittore e autore del saggio “Kafka. Un mondo di verità”, pubblicato da Sellerio; in dialogo con lui Fabiano Massimi, scrittore e docente della Scuola Holden. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Il ciclo di incontri dedicato a Kafka, proposto nelle biblioteche comunali di Sassuolo, Fiorano Modenese, Formigine e Maranello, intende approfondire l’opera e la figura di uno scrittore che, pur non avendo conosciuto il successo in vita, è diventato un punto di riferimento imprescindibile per la letteratura del Novecento e non solo. La sua opera, composta da romanzi, racconti, lettere e aforismi, è un viaggio nell’assurdo e nell’inquietante. I protagonisti dei suoi scritti si trovano spesso intrappolati in situazioni in cui la logica e la razionalità sembrano venir meno, lasciando spazio a un senso di angoscia e di smarrimento. A cento anni dalla morte, la sua scrittura continua ad essere fonte di ispirazione e di riflessione; le sue opere parlano ancora al nostro presente, ci interrogano sul senso della vita, sulla ricerca della verità, sulla difficoltà di comunicare e di relazionarsi con gli altri.