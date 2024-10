Il Sassuolo Primavera debutta oggi in Youth League contro i lettoni del Daugavpils

Esordio europeo per i ragazzi di Mister Bigica campioni d’Italia in carica che oggi alle 12 scenderanno in campo contro il Daugavpils in Lettonia.

La sfida è valida per la semifinale d’andata dei playoff vincenti di Youth League e come dicevamo segna una prima volta assoluta per la categoria neroverde.

Il Sassuolo Primavera che nell’ultima di campionato si è arreso al Cagliari per 3 – 1 incassando così la prima sconfitta stagionale dovrà trovare energie e motivazioni (quelle non mancheranno di certo) per iniziare al meglio questo ulteriore passo nella sua storia che seppur recente è già di altissimo livello.

La Youth League è una competizione calcistica continentale per squadre di club Under-19 organizzato dalla UEFA che vanta nel palmares squadre del calibro di Chelsea e Barcellona.

