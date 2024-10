I classificati del 1° Trofeo Città di Guastalla su circuito cittadino con moto e auto storiche

Domenica scorsa si è tenuta la prima edizione del Trofeo Città di Guastalla riservato a moto e auto d’epoca. I risultati dell’evento hanno confermato le attese: tanta partecipazione di pubblico, fra appassionati e semplici curiosi, e di possessori d’auto e moto per un evento mai organizzato prima.

La manifestazione, organizzata da Motoclub Un po alLUCCInati con il patrocinio del Comune di Guastalla, si è svolta esclusivamente in ambito cittadino, con partenza da Piazza Mazzini, su un circuito di 4 km che è stato ripetuto tre volte. Durante il percorso sono state fatte 2 prove di abilità in cui cronometristi qualificati non hanno valutato tanto la velocità quanto la precisione. Ai partecipanti è stato chiesto di percorrere 3 spezzoni del tragitto in punti prestabiliti, seguendo le indicazioni del road book, ad una media oraria bassa e con tempi predeterminati. Chi si è avvicinato di più a questi tempi, ha vinto.

I risultati hanno evidenziato, tra le auto, i primi posti per le “signore più datate”

con risultato pari merito: la A.R. Giulietta spider condotta da Antonio Scungio e Anna Castagnoli e la Mg anno 1957 condotta da Nicola Farri e Alberto Soragna.

Chiude il podio la splendida Citroen Mehari del 1978.

Tra le moto si è aggiudicata il successo la stupenda Laverda 750 anno 1976 davanti a Honda Vtr anno 1997 e Bmw RT anno 2003.

Bravi tutti i partecipanti che, dopo le prove di abilità, hanno proseguito la giornata con aperitivo e pranzo a buffet nella splendida cornice di Palazzo Ducale. L’evento si è concluso con le premiazioni.

Gli organizzatori – Giuseppe Gallusi, Corrado Berni, Danilo Scarcella e Alessandra Bertelli – ringraziano l’Amministrazione Comunale, gli uffici tecnici, la Polizia Municipale e gli sponsor che hanno sostenuto l’evento e annunciano la seconda edizione per il 2025.

ECCO LE CLASSIFICHE DEL 1° TROFEO CITTÀ DI GUASTALLA

I primi 3 classificati per le auto:

Marco Giusti / Stefania Turci, Novellara – Alfa Romeo Duetto Spider

Antonio Scungio / Anna Castagnoli, Luzzara – Alfa Romeo Giulietta Spider

Giorgia Rossi / Alessio Cavazioni, Guastalla – Citroen Mehari

1^ classificata donna

Giorgia Rossi con Citroen Mehari

1^ classificato con provenienza più lontana

Mauro Ongaro / Sara Dang di Legnago con

la Lancia Delta Evo.

I primi classificati per le moto:

Marco Marchetti, Mantova – Laverda 3 cil.

Giancarlo Sacchi, Gonzaga – Honda VTR

Andrea e Riccardo Bertazzoni, Guastalla – Bmw RT