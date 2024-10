Giornate defunti: orari ampliati e più presidio nei cimiteri

In occasione delle giornate dedicate alla Commemorazione dei defunti, da venerdì 25 ottobre e fino all’ 8 novembre il cimitero di S.Cataldo sarà aperto continuativamente alle visite dalle 8 del mattino fino alle 17 e i cimiteri del forese osserveranno l’orario di apertura estivo e saranno quindi accessibili dalle ore 8 alle ore 20.

Solo dal 9 novembre entreranno in vigore gli orari invernali validi fino 31 marzo che prevedono l’apertura del cimitero di S. Cataldo sarà aperto dalle 8 alle 16 e dei i cimiteri del forese dalle 8 alle 18.

In tutto il periodo della commemorazione dei defunti la Polizia locale di Modena aumenta i servizi di controllo nei cimiteri. In particolare, da giovedì 25 ottobre a venerdì 8 novembre a San Cataldo sono previsti servizi dal mattino alla sera per presidi interni ed esterni. Nello stesso periodo si svolgono controlli itineranti della Polizia locale anche nei cimiteri di Albareto, Baggiovara, Cittanova-Marzaglia, Freto, Ganaceto, Lesignana, San Martino Mugnano-Portile, San Donnino-Collegarola, Saliceto Panaro e Villanova con le pattuglie degli operatori di Quartiere.

Il potenziamento della presenza della Polizia locale intende rendere più sicure le visite; gli operatori controlleranno anche i veicoli in sosta per evitare situazioni che possono causare intralci nei giorni di maggiore affluenza; l’invito è a sostare correttamente evitando di lasciare in auto oggetti di valore incustoditi.

Inoltre, come gli scorsi anni, in diversi giorni e fasce orarie presteranno servizio di presidio nei cimiteri anche i volontari di alcune delle associazioni che collaborano con la Polizia locale per la sicurezza. In particolare saranno presenti incaricati di Aeop (Associazione Europea Operatori di Polizia), Ana (Associazione Nazionale Alpini), Anc (Associazione Nazionale Carabinieri), Fare Ambiente, Narxis, Gev e Gel.

I volontari, che agiscono col coordinamento del Comando di via Galilei e sono riconoscibili dalla divisa dell’associazione a cui appartengono, intendono rappresentare un punto di riferimento per i visitatori, sensibilizzando anche a adottare comportamenti utili a prevenire alcune tipologie di reati. A tale scopo distribuiscono materiali informativi, in accordo con l’Ufficio Legalità e sicurezze del Comune, incentrati sui consigli per comportamenti utili a una visita in sicurezza e, più in generale, sulla prevenzione dei reati.