Energica Motor Company Soliera, Fiom Cgil: dichiarato il fallimento, lavoratori sospesi

Pochi minuti fa la Fiom Cgil è stata avvisata della sentenza di fallimento di Energica Motor Company di Soliera emessa dal curatore nominato dal tribunale di Modena. Ad oggi dunque i 45 lavoratori sono sospesi dall’attività lavorativa e anche quelli che stamattina si erano recati al lavoro sono stati invitati a cessare l’attività. Ieri infatti era giunto a conclusione l’ammortizzatore sociale e i lavoratori si erano presentati stamattina al lavoro.

La Fiom Cgil è stata informata che anche la regione Emilia Romagna si sta attivando per trovare le ulteriori tutele per i lavoratori sospesi.

Il curatore fallimentare ha invitato la Fiom Cgil e i lavoratori nel pomeriggio di venerdì prossimo in assemblea per dare comunicazione delle procedure da seguire d’ora in avanti.

La Fiom Cgil continua a chiedere un ammortizzatore che tuteli i lavoratori, oggi sospesi come in un limbo e privi di retribuzione.

Il sindacato auspica che si palesi un investitore serio e capace che possa garantire la reindustrializzazione del sito di Soliera.