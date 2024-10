Crack e ketamina: un arresto della Polizia di Stato in zona Stazione Storica a Reggio Emilia

Continua l’incessante attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti portata avanti dalla Polizia di Stato di concerto con la locale Procura della Repubblica, diretta dal Procuratore Dott. Calogero Gaetano Paci. Nel tardo pomeriggio di ieri un ventinovenne nigeriano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nella flagranza del reato di cessione e detenzione di sostanze stupefacenti.

Gli uomini della Squadra Mobile lo osservavano da giorni. Il pusher, orbitante nella zona della Stazione storica, era solito muoversi a bordo di una bicicletta ed effettuare in giro per il capoluogo le consegne agli acquirenti.

Ieri, gli agenti, dopo aver visto nitidamente lo scambio tra il pusher e il cliente, sono entrati in azione. Nella disponibilità dell’acquirente è stata rinvenuta una dose di crack acquistata a fronte del corrispettivo di 50 euro, mentre nella disponibilità dello spacciatore, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare sono stati rinvenuti e sequestrati quaranta involucri di sostanza stupefacente del tipo crack e ketamina, nota anche come droga dello sballo.

L’attività illecita era evidentemente anche molto redditizia. Lo spacciatore, infatti, sprovvisto di attività lavorativa aveva accumulato la somma di 5.300 euro, somma sequestrata unitamente alla sostanza stupefacente.

Al termine delle formalità di rito il nigeriano è stato tratto in arresto in flagranza di reato ed associato alle camere di sicurezza della Questura a disposizione dell’A.G. in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida dell’arresto.

Essendo il procedimento penale nella fase delle indagini preliminari, vige la presunzione di non colpevolezza degli indagati, sino alla sentenza definitiva.