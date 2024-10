Contributi alle famiglie fioranesi per lo sport dei figli

Il Comune di Fiorano Modenese vuole incentivare la pratica sportiva di bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni, sostenendo le famiglie con contributi per l’iscrizione dei propri figli a corsi di pratica sportiva per l’anno 2024 che si svolgono presso gli impianti sportivi e le palestre comunali.

Pertanto ha pubblicato un avviso di erogazione contributi

In base all’avviso pubblicato sul sito del Comune, la scadenza per la presentazione delle domande è il 13 dicembre 2024 alle ore 13.00.

Possono fare richiesta i nuclei familiari residenti a Fiorano Modenese, in possesso di attestazione ISEE con valore uguale o inferiore a 15.000 euro, con figli di età compresa tra i 6 e i 16 anni (compiuti entro il 31/12/2024), iscritti ad un corso per la pratica di attività sportiva nell’anno solare 2024.

Il contributo può essere richiesto per ogni figlio o figlia iscritti ad un corso o attività sportiva e solo per una disciplina sportiva ed è pari a 150,00 euro, per un importo massimo di 450,00 euro per famiglia nel caso di 3 o più figli praticanti sport. In caso di quota di iscrizione inferiore a 150 euro, il contributo sarà pari alla quota pagata.

I contributi saranno assegnati fino all’esaurimento delle risorse a disposizione dall’Amministrazione comunale, pari ad 13.850,00.

La domanda per accedere al contributo dovrà essere presentata online entro le ore 13.00 del 13 dicembre 2024 sul portale Entranext del Comune di Fiorano Modenese, con credenziali SPID, CIE o CNS. Alla richiesta è obbligatorio allegare copia dell’attestazione ISEE 2024 in corso di validità, copia delle ricevute di pagamento relative a corsi per la pratica di attività sportiva relativa all’anno solare 2024. Le ricevute devono indicare chiaramente la società sportiva, il nome del ragazzo/a iscritto/a, il tipo di attività svolta e l’anno solare 2024, pena la perdita del diritto all’erogazione del contributo.

Dopo l’approvazione della graduatoria, verrà pubblicato nel sito del Comune di Fiorano Modenese l’elenco dei beneficiari in forma anonima (identificati con numero della domanda e del protocollo associato), ai quali verranno assegnati i contributi sport fino al completo esaurimento delle risorse. Ai richiedenti collocati utilmente in graduatoria, verrà data comunicazione all’indirizzo e-mail dichiarato nella domanda.

Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Sport del Comune di Fiorano Modenese telefonando al numero 0536 833415 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, il lunedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30, oppure inviando una e-mail all’indirizzo sport@fiorano.it. Informazioni dettagliate sul sito Internet del Comune di Maranello.

Chi necessita di assistenza per la compilazione della domanda può prendere appuntamento telefonando al numero 0536 833415.