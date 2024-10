Beni danneggiati dalla pioggia: ritiro gratuito dei materiali. Ecco come fare a Scandiano

La Regione Emilia-Romagna, con un’ordinanza emessa il 20 ottobre che richiama altri due dispositivi precedenti, ha deciso di andare incontro a quei cittadini colpiti da eventi meteo eccezionali in questi giorni, che hanno subito danni ai propri beni custoditi nelle abitazioni.

Anche per il nostro territorio è quindi attivo, gratuitamente, il servizio di ritiro dei rifiuti 7 su 7. Previa comunicazione a Iren, sarà possibile lasciare sulla strada quei materiali danneggiati che non possono essere trasportati fino alla più vicina isola ecologica. Per questo servizio ci si può rivolgere al numero 800212607, scrivere a ambiente.emilia@gruppoiren.it oppure utilizzare l’app “Iren Ambiente”. Per prevenire rischi di scoppio o incendio, si richiede di esporre le bombole del gas e gli apparecchi contenenti batterie in modo distinto rispetto agli altri rifiuti.

Per chi invece avesse la possibilità del trasporto, i due centri di raccolta comunali sono a disposizione per il ritiro di tutto ciò che è stato danneggiato dalle intense pioggie dei giorni scorsi. Le isole ecologiche si trovano in via Padre Sacchi 9, Scandiano (dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18) e via Borsellino, Arceto (dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18 e al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18).