Anche domani prevista pioggia a Modena. Si raccomanda ai cittadini di prestare attenzione

Per la giornata di giovedì 24 ottobre non si escludono a Modena precipitazioni localmente e temporaneamente intense, anche a carattere di rovescio.

La Regione per il nostro territorio ha diramato un’allerta arancione per criticità idraulica. Il colore è riferito al lento esaurimento della piena del fiume Panaro e ai nuovi innalzamenti dei livelli idrometrici del fiume Secchia. L’allerta è invece gialla per quanto riguarda i temporali: allertameteo.regione.emilia-romagna.it

Si raccomanda ai cittadini di prestare attenzione alle indicazioni delle autorità e di rimanere informati sulla situazione meteo in evoluzione.