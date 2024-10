Soccorso dai Carabinieri di Gualtieri un anziano rimasto impantanato lungo le sponde del torrente Crostolo

Nella giornata di oggi, i Carabinieri della Stazione di Gualtieri hanno portato a termine un intervento di soccorso nei confronti di un anziano residente nella zona. L’episodio è avvenuto nelle vicinanze del torrente Crostolo, nella frazione di Santa Vittoria di Gualtieri, un’area oggetto di particolare attenzione a seguito delle recenti alluvioni che hanno colpito la provincia, causando la rottura di un argine nel vicino comune di Cadelbosco Sopra.

L’uomo, come di consueto, si era recato presso le sponde del torrente per portare a passeggio il proprio cane. Tuttavia, a causa delle condizioni precarie del terreno, reso fangoso dalle abbondanti piogge, la sua autovettura è rimasta impantanata nel fango. Impossibilitato a riprendere la marcia e ritrovandosi in una situazione di disagio, l’anziano è stato notato da una pattuglia dei Carabinieri di Gualtieri impegnati in un servizio di pattugliamento nella zona proprio per monitorare la sicurezza del territorio. Vedendo l’anziano in difficoltà i militari sono intervenuti rapidamente. Dopo aver raggiunto l’uomo, i militari si sono immediatamente accertati del suo stato di salute, verificando che fosse in buone condizioni e senza necessità di cure mediche.

L’intervento ha visto la collaborazione di un agricoltore locale, che ha messo a disposizione un trattore per liberare l’autovettura dal fango. Grazie all’uso del mezzo agricolo e alla coordinazione delle operazioni da parte dei Carabinieri, il veicolo è stato prontamente recuperato e l’anziano ha potuto essere riportato in sicurezza. Una volta completato l’intervento di recupero, i militari si sono preoccupati di accompagnarlo presso la sua abitazione, assicurandosi che potesse rientrare tranquillamente.