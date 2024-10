Serata fotografica in Auditorium a Maranello

Ultimo appuntamento con le serate dedicate alla fotografia: a Maranello si conclude “L’ignoto e l’evidente”, rassegna di proiezioni fotografiche a cura del Circolo Blow Up, ad ingresso gratuito. Mercoledì 23 ottobre alle ore 21.15 all’Auditorium Enzo Ferrari una serata di proiezioni di foto e audiovisivi di alcuni soci del circolo: un’occasione per approfondire sensibilità e tecnica fotografica, tra viaggio, natura, tradizioni, cultura, in un caleidoscopio di colori ed emozioni.