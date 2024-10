Modifiche nel ricevimento per il Punto di facilitazione digitale di Castelnovo Monti

Cambia la sede di un servizio attivato da pochi mesi e dalle grandi potenzialità per i residenti del territorio castelnovese: il Punto di facilitazione digitale, un servizio sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna con anche fondi Pnrr.

I punti di facilitazione hanno l’obiettivo di promuovere l’alfabetizzazione digitale dei cittadini, ma anche la loro inclusione e integrazione, in particolare per coloro che potenzialmente partono da condizioni svantaggiate come anziani, stranieri, residenti in aree montane o periferiche. Ma sono aperti a tutti.

Tra le indicazioni e gli aiuti che i punti di facilitazione possono fornire, ve ne sono diversi che oggigiorno risultano molto utili e importanti, anche perché agevolano l’accesso a servizi online fondamentali per chi abita in zone decentrate. Ad esempio: registrarsi per avere l’identità digitale Spid, prenotare una visita specialistica tramite il fascicolo sanitario elettronico, installare l’App IO e altre app utili sullo smartphone, effettuare un pagamento tramite PagoPA, stampare un certificato tramite Anpr, attivare una casella di posta elettronica o una Pec, iscriversi all’Indice nazionale dei domicili digitali Inad, pagare le multe online, completare l’iscrizione alla mensa scolastica o a scuola, e tante altre possibilità.

Nello specifico a Castelnovo Monti, lo sportello è attivo da qualche mese nella sede della Biblioteca Crovi in via Sozzi, ogni lunedì dalle 9 alle 12 e al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18. Da questa settimana però, nella giornata del lunedì l’attività sarà trasferita in centro, con la facilitatrice Laura Simonazzi che sarà presente ogni settimana negli uffici del Municipio in piazza Gramsci, al primo piano di fronte agli sportelli dell’anagrafe. Al venerdì il servizio resterà invece in biblioteca. Per informazioni tel. 0522 610204.