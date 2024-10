Mercoledì 23 ottobre webinar Lapam Confartigianato sul RENTRI, il registro elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti

L’entrata in vigore del R.E.N.T.R.I. (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) è ormai imminente. Il sistema informativo su cui il MASE fonda la tracciabilità dei rifiuti porterà alla completa digitalizzazione dei documenti relativi alla loro gestione. Per approfondire gli aspetti di questa novità Lapam Confartigianato ha programmato un webinar dedicato.

L’appuntamento online per analizzare tutte le informazioni utili alle imprese è in calendario per mercoledì 23 ottobre a partire dalle ore 17.30. Relatori dell’iniziativa saranno i colleghi di PAS (Progetto Ambiente Sicuro): Sonia Cadonici, Carla Cappi e Maria Elisabetta Contini.

L’appuntamento è gratuito: per partecipare è sufficiente iscriversi tramite il sito www.lapam.eu.