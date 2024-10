Malalbergo: spacca sedie e tavoli di un bar, spaventando i clienti. Arrestato

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Molinella hanno arrestato un 31enne italiano, noto alle Forze dell’Ordine, accusato del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. È successo quando i Carabinieri, su richiesta della Centrale Operativa di Molinella, hanno eseguito un intervento in un bar del Comune di Malalbergo, in quanto un uomo, scalzo, a torso nudo e in evidente stato di alterazione psicofisica, probabilmente causata dall’abuso di sostanze alcoliche, stava creando il panico tra i clienti seduti.

Alla vista dei militari, arrivati sul posto immediatamente, l’uomo ha iniziato ad insultarli e minacciarli, per poi spaccare una sedia ed un tavolo di plastica, spaventando i presenti. Tuttavia, dopo qualche istante, i Carabinieri hanno immobilizzato il 31enne prima che potesse recare ulteriori danni e su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna è stato arrestato e dopo l’udienza per rito direttissimo, sottoposto alla misura cautelare dell’divieto di dimora nel suddetto Comune.