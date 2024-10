Le prossime aperture al pubblico di questa settimana nei punti di facilitazione digitale della Bassa reggiana

A Boretto, Guastalla, Novellara e Reggiolo sono attivi i quattro punti di facilitazione digitale nell’ambito del progetto regionale Pnrr “Digitale facile in Emilia-Romagna” per la diffusione della cittadinanza digitale. Ogni settimana sono disponibili diversi orari e luoghi in cui prenotare l’appuntamento.

Mercoledì 23 ottobre aperti i punti di facilitazione a Guastalla e Novellara

Giovedì 24 ottobre aperti i punti di facilitazione a Boretto e Novellara

Sabato 26 ottobre aperti i punti di facilitazione a Novellara e Reggiolo

Cos’è e come si attiva Spid? Come si accede al Fascicolo sanitario elettronico? E per fare un pagamento online o stampare da Internet un certificato? Le nuove tecnologie possono semplificare davvero molto la vita, ma per tanti padroneggiarle non è semplice.

Per questo, a Boretto, Guastalla, Novellara e Reggiolo sono attivi i Punti di Facilitazione Digitale, dove il digitale è facile! Nell’ambito del progetto PNRR, gestito dalla Regione, “Digitale facile in Emilia-Romagna” per la diffusione della cittadinanza digitale sul territorio è presente il nuovo servizio gratuito, dedicato ai cittadini per favorire la conoscenza degli strumenti offerti dalle piattaforme e dai sistemi digitali e l’accesso ai servizi online. L’obiettivo principale è fornire informazioni, consigli e aiuto concreto, specialmente alle fasce di utenza più vulnerabili, per sfruttare le opportunità offerte dalla rete e utilizzare al meglio i servizi online.

Nei Punti di Facilitazione Digitale sono previsti percorsi formativi con corsi e laboratori gratuiti per acquisire competenze digitali di base e avanzate, dall’utilizzo di smartphone e tablet alla creazione di siti web oltre a focus sui giovani su temi come l’educazione all’uso consapevole della tecnologia e dei nuovi strumenti, con particolare attenzione alle potenzialità del digitale per la formazione, il lavoro e la creatività. I cittadini potranno ricevere assistenza ed essere accompagnati nell’analisi e spiegazione di diversi argomenti, come ad esempio accedere ai servizi della pubblica amministrazione ad esempio richiesta o aggiornamento SPID, prenotazioni tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico, installare l’APP IO e altre app utili sullo smartphone, effettuare pagamenti tramite PagoPA, stampare certificati tramite ANPR, attivare caselle di posta elettronica e altro ancora.

I Punti di Facilitazione Digitale sono gestiti da personale esperto e qualificato, che offre supporto personalizzato e individuale accompagnando i cittadini passo dopo passo nel loro percorso di alfabetizzazione digitale.

Il servizio è gratuito e rivolto a tutti.

Per usufruirne sarà necessario prenotarsi chiamando il numero 375 901 0406 o scrivendo alla mail digitalefacilebassareggiana@labaperti.it

È disponibile anche il numero verde regionale 800 141147 a cui chiedere informazioni.

Orari e luoghi di facilitazione digitale :

Boretto | Biblioteca Comunale Viale Umberto I, 23 -Orario: Martedì: 14-17 Giovedì: 10-13; 14-18

Guastalla | Biblioteca Comunale Piazza Garibaldi, 1 – Orario: Martedì: 9-12.30 Mercoledì: 9-12.30; 14 -17

Novellara | Biblioteca Comunale Piazza Marconi, 1 – Orario: Martedì: 9-13; 15-19 Mercoledì: 9-13 Giovedì: 9-13; 15-19 Sabato: 9-13

Reggiolo | Urp Comune Piazza Martiri, 1 – Orario: Lunedì: 8.30-13.30 Sabato: 8.30-13.30