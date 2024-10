Alluvione, aggiornamento in merito alle strade di Bologna (22 ottobre ore 13)

Di seguito l’aggiornamento delle strade alle ore 13 di oggi.

Strade riaperte

Via Andrea Costa, riaperta alle 5.30 di stamattina, rimane momentaneamente chiusa la preferenziale direzione periferia per consentire ai mezzi di proseguire con il ripristino delle strade laterali all’altezza della chiesa di San Paolo Ravone.

Alle 12:45, dopo la conclusione del lavaggio della strada, ha riaperto anche viale Togliatti all’altezza della rotonda Croce.

Il sottopasso di via Triumvirato è aperto ma rimane chiuso il corsello superiore in direzione centro per voragine.

Via Murri aperta con restrizioni.

Strade chiuse

Per frane:

via di Sesto;

Meloncello all’altezza del civico 9;

via del Poggio.

Per allagamenti:

via Sabotino, in via precauzionale sono in corso le verifiche sullo stato del manto stradale;

viale Sabena, sono in azione le idrovore per rendere agibile il sottopasso;

via Golfreda;

via Commenda sottopasso via Secondo Campini, sarà riaperta dopo il lavaggio della strada;

via Paolo Fortunati.

È inoltre chiuso il ponte di via Rigosa, dove sono già al lavoro i mezzi per il ripristino.