A Soliera l’appuntamento con “Puliamo il Mondo”

Sabato 26 ottobre Soliera si rimbocca le maniche e partecipa a “Puliamo il Mondo 2024”, per ripulire strade, piazze e argini dai rifiuti abbandonati, ma anche per dire no a pregiudizi e guerre e lanciare un messaggio di pace e speranza.

Dalle ore 15 in poi, l’appuntamento è in piazza Lusvardi per partecipare alla manifestazione organizzata da Legambiente che anche quest’anno si chiama “Per un Clima di Pace”. La partecipazione è aperta a tutti i cittadini. In un primo momento verranno formati i gruppi di raccolta, quindi saranno distribuiti i kit di pulizia: guanti, sacchi e pinzette. Il rientro è previsto per le ore 17.

Puliamo il Mondo è l’edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo. Portata in Italia nel 1993 da Legambiente, che ne ha assunto il ruolo di comitato organizzatore, è presente su tutto il territorio nazionale grazie all’instancabile lavoro di oltre 1.000 gruppi di “volontari dell’ambiente”, che organizzano l’iniziativa a livello locale in collaborazione con associazioni, aziende, comitati e amministrazioni cittadine. Puliamo il mondo è un’azione di cura e pulizia, un’azione concreta per avere città più pulite e vivibili. Un piccolo gesto di grande valore educativo che contribuisce a sviluppare il senso civico dei partecipanti.