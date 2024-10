Tennis, Sporting Sassuolo: domenica amara per la Serie A1

Domenica 20 ottobre in campo la terza giornata dei campionati nazionali a squadre di Serie A e lo Sporting Club Sassuolo era impegnato sui campi casalinghi nella sfida di A1 contro il TC Rungg di Bolzano, mentre la seconda squadra ha rispettato il turno di riposo.

La formazione maggiore di A1 guidata dal capitano Giulio Mazzoli, Federico Buffagni e Alessio Bazzani poteva contare su Enrico Dalla Valle e Daniel Masur, e i vivai Federico Bondioli, Mattia Ricci e Gabriele Chiletti. Una buona partenza per la squadra di casa che conquista il primo singolo ad opera del tedesco Masur per 6/2 6/3, non lasciando a Weis neanche un break, mentre sull’altro campo Federico Bondioli raggiunge il terzo set con il più rodato Federico Gaio, che poi chiude il match per 7/5 in suo favore. Si entra con i successivi singoli e purtroppo dopo pochi games Enrico Dalla Valle si infortunia alla gamba destra ed è costretto a ritirarsi, mentre Mattia Ricci, nonostante una partita combattutissima e giocata alla pari, cede a Figl per 6/3 al terzo set. Sul punteggio di 1/3 per gli avversari e senza il leader della squadra Dalla Valle, i doppi diventano decisivi e anche qui lo Sporting “baciato dalla sfortuna” si arrende al tie break del terzo.

Prossimo appuntamento domenica 27 ottobre con la Serie A1 dello Sporting Club per rimontare il girone contro il TC Parioli di Roma sui loro campi in terra outdoor, mentre la serie A2, dopo il riposo, andrà in campo a Sassuolo per la 4° giornata contro il Tennis Club Villasanta. L’ingresso al circolo è aperto a tutti e l’inizio dei match è fissato per le ore 10.00 con i quattro singoli, nel pomeriggio a seguire i doppi.

3° giornata – Girone 3 – Serie A1 maschile

Sporting Club Sassuolo vs TC Rungg 1/5

Enrico Dalla Valle vs Michael Lieven Geerts 4/4 rit.

Daniel Masur vs Alexander Weis 6/2 6/3

Federico Bondioli vs Federico Gaio 6/3 2/6 6/4

Mattia Ricci vs Maximilian Figl 4/6 6/4 3/6

Masur – Bondioli vs Bortolotti – Gaio 6/2 5/7 7-10

Chiletti – Ricci vs Weis – Figl 3/6 2/6