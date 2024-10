Maltempo, il punto sui danni e le criticità in corso a Scandiano

Sono tre i fronti principali che hanno interessato il territorio di Scandiano durante gli ultimi giorni di allerta meteo. La caduta eccezionale di quasi 90 mm d’acqua in sole 36 ore ha causato una serie di piccoli allagamenti di cantine e magazzini privati, su cui la macchina dei soccorsi è intervenuta prontamente di concerto con la Protezione civile, Forze dell’ordine e Centro operativo comunale.

A Pratissolo la situazione più preoccupante, per la rottura di una tubazione in corrispondenza del torrente Tresinaro, che ha lasciato senza acqua corrente buona parte della frazione. Ieri una autobotte fornita da Ireti ha aiutato i cittadini a superare la giornata, mentre è in corso stamattina l’intervento dei tecnici per risolvere definitivamente il problema. Manovre straordinarie in corso quindi, ma la maggior parte dei civici interessati dai disagi hanno già avuto ieri in serata l’acqua corrente, grazie a una deviazione da altre zone limitrofe.

Come anticipato ieri, Fer è dovuta intervenire sui binari della linea Reggio-Sassuolo all’altezza di Bosco per un allagamento che aveva causato un avvallamento della rotaia. L’intervento dei tecnici è stato immediato e già in serata era stata ripristinata la circolazione regolare dei treni.

Rimarrà invece chiusa la ciclopedonale del Tresinaro all’altezza di via Mazzini, che in due punti ha subito dei cedimenti a causa delle intense precipitazioni. Si rinnova ancora una volta l’invito a tutti i cittadini a non percorrerla: nonostante la presenza delle transenne e di svariati cartelli di divieto, si sono registrate presenze imprudenti sul percorso anche ieri pomeriggio. L’intervento di sistemazione avrà, ovviamente, tempi lunghi.