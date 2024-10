Incontro di prevenzione delle truffe agli anziani e non solo, mercoledì 23 ottobre al Centro sociale di Felina

È in programma mercoledì, 23 ottobre, al Centro Sociale – Bocciodromo di Felina alle 14.30 un nuovo incontro promosso sul territorio dal Comando provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia, per la prevenzione delle truffe a danno degli anziani e non solo, visto che le strategie dei truffatori si sono evolute in modo da coinvolgere anche persone di età inferiore rispetto alle vittime storicamente individuate nell’ambito della terza età.

E le truffe rappresentano un fenomeno che purtroppo non accenna a calare: tecnici del gas, luce, falsi appartenenti alle forze dell’ordine (anche false guardie giurate), studiosi di emissioni di radioattività su metalli (guarda caso oro e argento), fino ad arrivare a messaggi che dovrebbero essere da parte di figli o nipoti in situazioni di emergenza per farsi inviare dei soldi. Sono solo alcuni degli stratagemmi che i truffatori adottano per circuire le persone meno attrezzate per accorgersi di questi raggiri.

Mercoledì 23 ottobre, l’occasione per ricevere indicazioni e consigli sarà dunque alle 14.30 al Circolo sociale – Bocciodromo di Felina. Interverranno il Capitano Marco Spinelli, Comandante della compagnia dei carabinieri di Castelnovo Monti, e il Luogotenente C.S. Stefano Ielli, Comandante della Stazione di Castelnovo.