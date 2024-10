Immigrazione, Piantedosi “19 paesi sicuri nella nuova lista”

ROMA (ITALPRESS) – “Si tratta di una lista di 19 Paesi rispetto ai 22 originariamente previsti, quelli che abbiamo escluso sono il Camerun, la Colombia e la Nigeria sulla base di considerazioni che vengono proprio da quella sentenza della Corte di Giustizia Europea che aveva introdotto un criterio di valutazione della integrità del territorio dei Paesi che sono interessati da questa dichiarazione”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a “Cinque Minuti” su Raiuno, a proposito del decreto appena approvato dal Consiglio dei Ministri. “L’operazione che abbiamo fatto è quella di riassumerli in una norma di legge, quindi elevati al rango di norma primaria, per creare uniformità di giudizio sul territorio nazionale”. Quindi il Tribunale di Roma che ha rispedito indietro i migranti dall’Albania non potrà farlo più? “Secondo me, no, perchè è previsto da una norma primaria e quindi da una legge dello Stato”.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma