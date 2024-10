Emergenza maltempo, situazione in via di normalizzazione sulle strade di Reggio Emilia

Si va normalizzando la viabilità all’interno di tutto il territorio comunale di Reggio Emilia. Entro la giornata di domani, infatti, buona parte delle strade chiuse durante il week end a causa dell’emergenza maltempo, dovrebbero essere ripulite da fango e detriti garantendo così la ripresa della viabilità ordinaria sulla rete stradale. Nella giornata di oggi si svolgerà, inoltre, il sopralluogo dei tecnici comunali per cercare di fare una prima stima dei danni subiti dal canile e gattile comunale di via Felesino. Infine sono stati fatte le verifiche in tutte le scuole per poterne garantire l’apertura in sicurezza in data odierna.

Dalla mattinata dello scorso sabato, quando è scattata l’emergenza, Protezione civile e Polizia locale hanno effettuato oltre 30 interventi, prestato aiuto a 11 persone che si sono dovute allontanare da casa.

Sono 29 le pattuglie di Polizia locale, per un totale di oltre 60 agenti, che nel fine settimana sono state impegnate in interventi a supporto dei cittadini, nella messa in sicurezza delle strade e nel monitoraggio di sottopassi, ponti e del livello di corsi di acqua. Per la giornata di sabato il comando ha utilizzato 12 pattuglie, 14 domenica di cui 3 nel turno notturno e 13 sono previste nella giornata di oggi. La Protezione civile reggiana ha mobilitato 60 volontari, una decina di persone a turno divisi su tre servizi all’interno delle giornate di sabato e domenica.

Resta critica la situazione di Gavassa dove, in via Koch e su alcune abitazioni di via Vertoiba, i vigili del fuoco sono al lavoro dalla serata di domenica 20 ottobre per raccogliere – attraverso pompe idrauliche di grandi dimensioni – importanti volumi di acqua frutto dell’esondazione del Rodano.

Acqua che viene deviata in canali di bonifica poco distanti, attraverso un fossato in piena campagna. Operazione che ha comportato la chiusura del tratto di via Vertoiba interessato e che impegnerà i vigili del fuoco ancora per diverse ore.

Per ogni segnalazione e necessità legate all’alluvione la cittadinanza è invitata a chiamare il numero della Polizia Locale 0522-4000.