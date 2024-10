Cuoghi (Fratelli d’Italia): Emilia-Romagna territorio fragile, politica si attivi subito

Il maltempo di questi giorni ha confermato come queste catastrofi non siano eccezionali, ma sempre più ordinarie in un territorio reso fragile dall’incuria e da un approccio puramente ideologico e non fattivo al cambiamento climatico in corso.

Lo afferma il Consigliere regionale e candidato capolista per la provincia di Modena di Fratelli d’Italia Luca Cuoghi.

Se le responsabilità passate dovranno cercarle i tribunali, sulla scia di quanto già rilevato dalla Corte dei Conti, la politica deve ora attivarsi al più presto e realizzare quei lavori e quelle opere necessari a prevenire i danni e proteggere le persone e gli insediamenti.

I veri negazionisti climatici – conclude Cuoghi – sono coloro che non si preparano al cambiamento e non adattano il territorio, lasciandolo indifeso dagli eventi atmosferici.