Chiusure previste prossimamente sulla A14 e sulla A1

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, dalle 22:00 di lunedì 21 alle 6:00 di martedì 22 ottobre, sarà chiusa la stazione di Bologna Fiera, in entrata in entrambe le direzioni, A1 Milano-Napoli e Ancona. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova o di Bologna San Lazzaro, sulla stessa A14.

Per consentire attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia di svincolo, sarà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale, secondo il seguente programma: nelle due notti di lunedì 21 e martedì 22 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa in entrata verso Ancona; nelle due notti di mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova o di Bologna San Lazzaro, sulla stessa A14.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 23:00 di lunedì 21 alle 6:00 di martedì 22 ottobre, sarà chiusa l’area di servizio “Secchia est”, situata nel tratto compreso tra Modena nord e Reggio Emilia, verso Milano; dalle 00:00 alle 6:00 di martedì 22 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sulla A22 Brennero-Modena, verso Verona/Brennero. In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Modena nord, al km 157+600 della A1, percorrere la viabilità ordinaria: viale Virgilio, Tangenziale nord Luigi Pirandello fino all’uscita 11, SP413, Strada Nazionale per Carpi nord, SP13, via per Modena, via del Lavoro ed entrare in A22 alla stazione di Campogalliano.

Per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

NELLE TRE NOTTI DI MARTEDI’ 22, MERCOLEDI’ 23 E GIOVEDI’ 24 OTTOBRE, CON ORARIO 21:00-5:00 sarà chiusa la stazione di Parma, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna e in uscita per chi proviene da Milano.MIn alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia, o la stazione di Fidenza o Terre di Canossa Campegine, sulla stessa A1.

DALLE 20:00 DI GIOVEDI’ 24 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 25 OTTOBRE sarà chiusa l’area di servizio “San Martino ovest”, situata nel tratto compreso tra Parma e Terre di Canossa Campegine, verso Bologna.

DALLE 20:00 DI VENERDI’ 25 ALLE 5:00 DI SABATO 26 OTTOBRE sarà chiusa l’area di servizio “San Martino est”, situata nel tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Parma, verso Milano.