Alluvione, aggiornamento (ore 16) per quanto riguarda Bologna

A Bologna alle ore 16 sono queste le principali strade ancora chiuse:

Strade chiuse per frane:

via Gobatti;

via di Sesto;

Meloncello all’altezza del civico 9;

via del Poggio.

Strade chiuse per allagamenti:

via Sabotino, in via precauzionale sono in corso le verifiche sullo stato del manto stradale;

viale Sabena, sono in azione le idrovore per rendere agibile il sottopasso;

rotonda Croce alla fine di via Togliatti, sarà riaperta dopo il lavaggio della strada;

via Golfreda;

via Andrea Costa da via Scota a via Breventani (si sta lavorando per una riapertura in serata o domani in mattinata);

via Commenda sottopasso via Secondo Campini, sono in azione le idrovore per rendere agibile il sottopasso;

via Paolo Fortunati.

Riaperti già da ieri i sottopassi in via Bencivenni e in via Triumvirato, dove rimane chiuso il corsello superiore in direzione centro per voragine.

Via Murri aperta con restrizioni.

Oggi è arrivata la colonna mobile della Protezione Civile proveniente da Toscana, Lombardia, Campania, Puglia, Veneto, Piemonte, che si aggiunge alle squadre arrivate ieri, per un totale di 200 volontari da fuori Bologna. Gli interventi si stanno svolgendo in coordinamento costante con la Protezione civile nazionale presso la presidenza del Consiglio. Attualmente sono al lavoro circa 700 persone, tra tecnici del Comune, Protezione civile, partecipate e ditte incaricate della manutenzione.

Elettricità. Già ieri sera sono state ripristinate la quasi totalità delle utenze che non presentavano problemi tecnici gravi. Attualmente si sta intervenendo su circa 150 utenze, che prevedono interventi più complessi per essere riattivate.

Molte delle 500 persone evacuate nelle scorse ore, che hanno dovuto abbandonare anche solo temporaneamente la propria abitazione, stanno rientrando man mano che le condizioni lo consentono, a seguito degli interventi di ripristino.

Domani riapriranno i nidi e le scuole di ogni ordine e grado in città. Sono in corso alcuni sopralluoghi puntuali scuola per scuola e la eventuale chiusura di singoli plessi sarà comunicata direttamente dalle scuole alle famiglie. A tutte le scuole si darà disposizione di non far uscire i bambini nei giardini scolastici.

Nella giornata di oggi restano sospesi i controlli delle telecamere Sirio e Rita sulle strade e il pagamento della sosta (strisce blu) in tutto il Comune di Bologna.

Si raccomanda di non recarsi, se non è necessario, nelle zone collinari dove sono tuttora in corso verifiche sulle zone più critiche.

Tutti gli aggiornamenti su Iperbole https://www.comune.bologna.it/notizie/allerta-meteo-chiusi-parchi-centri-sportivi-2024-10-19

Per restare aggiornati su emergenza maltempo s’invita a seguire il canale Whatsapp ufficiale del Comune di Bologna https://whatsapp.com/channel/0029VaCpQxU59PwY4tCgsZ39 e il canale Telegram https://t.me/comunebologna