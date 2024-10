Aggiornamento (h.6:00) sulle riaperture in Tangenziale a Bologna

Poco dopo le 6, sulla Tangenziale di Bologna, è stato riaperto lo svincolo 3 per chi da San Lazzaro è diretto verso Borgo Panigale, precedentemente chiuso per allagamenti sulla viabilità ordinaria provocati dalle intense piogge che hanno interessato il settore emiliano, in particolar modo la provincia di Bologna, a partire dalla prima serata del 19 ottobre.

Al momento restano chiusi:

– lo svincolo 2 Borgo Panigale. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 1;

– lo svincolo 3 per chi proviene da Bologna Borgo Panigale ed è diretto verso Bologna San Lazzaro. In alternativa chi da Borgo Panigale vuole prendere la tangenziale verso sud dovrà andare verso Casalecchio dove potrà uscire e rientrare in direzione sud;

– lo svincolo 4 in uscita per chi proviene da Bologna San Lazzaro. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 4bis.

Continua il grande sforzo della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia, che con il supporto della Polizia Stradale, ha attivato un presidio costante delle zone interessate dall’allerta meteo, al fine di limitare i disagi e prestare assistenza all’utenza in viaggio.