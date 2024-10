Salvataggio di una famiglia con bimbo di nemmeno 4 mesi a Monterenzio

Oggi intorno alle 14:00, personale del Soccorso Alpino che già dalla mattina si trovava presso il Centro Operativo Comunale di Monterenzio, è intervento in soccorso di alcune persone che, a causa di alcune frane, erano rimaste isolate in via Ornè, in località Pizzano.

A rimanere isolata è una famiglia composta da padre, madre, bambino di nemmeno quattro mesi, nonna, nonno e zia. I tecnici del Soccorso Alpino sono stati costretti ad abbandonare il mezzo fuoristrada a causa della strada interrotta, proseguendo a piedi. Arrivati sul posto, vista la situazione hanno chiesto l’intervento dell’elicottero dei Vigili del Fuoco per l’evacuazione della mamma, del bambino e della nonna. Terminata l’operazione di recupero hanno messo in sicurezza la zona, posizionando delle corde fisse per evacuare ed accompagnare i rimanenti componenti della famiglia al COC di Monterenzio.