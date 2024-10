In provincia di Modena soccorse dai vigili del fuoco almeno una ventina di persone bloccate dall’acqua

L’emergenza ha avuto il suo inizio critico intorno alle ore 17 del pomeriggio di sabato 19. Sono stati eseguiti ad ora circa 58 interventi di soccorso nei quali è stato privilegiato il soccorso a persona rispetto ai prosciugamenti e danni d’acqua.

Sono state tratte in salvo da autovetture bloccate dall’acqua o in abitazioni al piano terra circa una ventina di persone senza gravi danni fisici.

Due disabili sono stati portati a braccia in zona asciutta e affidati al figlio, è stato gestito uno smottamento a Pavullo e vari sopraluoghi per verificare le condizioni dell’allagamento delle zone abitate, contestualmente agli interventi ordinari, tra cui l’incendio di una cabina elettrica, 4 incidenti stradali e un incendio cucina.

5 interventi per alberi pericolanti o che hanno ostruito la sede stradale.

20 sono stati già i prosciugamenti o verifica dei danni d’acqua.