Guastalla: aggiornamento allerta meteo (h:9:00)

I fenomeni piovosi sono ormai esauriti. L’evoluzione della situazione procede senza particolari criticità. Nella nottata a Guastalla sono stati eseguiti un paio di interventi, in Piazza Primo Maggio e a San Rocco in via Magnano, per allagamenti gestiti da Vigili Del Fuoco e Protezione Civile con il supporto dei tecnici della bonifica.

Per quanto riguarda il , a breve è previsto il raggiungimento di soglia 2 (5,5m) in anticipo rispetto a quanto previsto.

è in vigore dalle 08:00 di oggi l’ordinanza che impone la i Viale Lido dalla rotonda dei bambini e per tutta la zona del lido Po oltre che in via Baita con il conseguente divieto di accesso. Chiediamo ai cittadini di osservare scrupolosamente l’ordinanza per evitare di mettere a rischio la propria incolumità.

Il Torrente Crostolo è attenzionato, insieme a diversi canali di bonifica; ad ora, sul nostro territorio, non sono presenti criticità.

Il Centro Operativo Comunale rimane attivo per monitare la situazione ed è raggiungibile tramite la mail protezionecivile@comune.guastalla.re.it, l’associazione di Protezione Civile Ragazzi del Po è operativa e presente nella loro sede di Via Andrea Costa oltre che sul territorio per il monitoraggio. In caso di necessità contattare i servizi di emergenza.