Elenco di alcune strade statali chiuse dall’Anas a causa del maltempo in provincia di Bologna

A causa di una frana, è momentaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 9 “Via Emilia” dal km 124,000 al km 120,560 all’altezza di Anzola dell’Emilia (Bologna). Viabilità alternativa direzione Bologna: uscire su Via Nuova, Via Emilia (centro abitato di Lavino di Mezzo), rientro su SS 9. Direzione Modena: uscita su su Via Emilia (centro abitati di Lavino di Mezzo), Via Nuova e rientro su SS9.

A causa di una frana, è momentaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 65 “Della Futa”, dal km 90,000 al km 68,700 a Pianoro (Bologna) Traffico consentito esclusivamente ai residenti, mezzi di soccorso e mezzi d’opera.

A causa di una frana, è momentaneamente chiusa al traffico, in direzione Ferrara, la strada statale 64 “Via Porrettana” al km 70,600 all’altezza di Marzabotto (Bologna). Percorso alternativo su Via San Silvestro, Via Lama di Reno nel Comune di Marzabotto.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.