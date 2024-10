Alluvione, lunedì chiusi nidi e scuole di ogni ordine e grado a Bologna

In seguito all’alluvione di ieri, sabato 19 ottobre, per consentire le necessarie verifiche di tutte le sedi scolastiche e garantirne la sicurezza, lunedì 21 ottobre sarà sospesa l’attività educativa e didattica in tutti i nidi d’infanzia e in tutte le scuole di ogni ordine e grado di Bologna.

Il personale della Città metropolitana di Bologna e dele ditte dell’Accordo Quadro è intervenuto in queste ore per ripristinare la percorribilità della SP 15 “Bordona”, SP 21 “Val Sillaro”, SP 33 “Casolana”, SP 34 “Gesso”, SP 52 “Porretta – Castel di Casio”, SP 69 “Pian di Venola – Ca’ Bortolani”, SP 70/2 “Valle Torrente Ghiaie”, SP 610 “Montanara”.

Aperta con limitazioni la SP 26 “Valle del Lavino”, così come la SP 35 “Sassonero” tra il km 6 e il km 8. Anche la SP 88 “A1-Valsamoggia” è aperta con limitazioni in corrispondenza della rotatoria con la SS 569.

Chiuse le seguenti strade:

SP 7 “Valle dell’Idice”, dal km 18 al km 24

SP 29 “Medicina – Sant’Antonio di Quaderna”, al ponte sul fiume Idice

SP 30 “Trentola”

SP 36 “Val di Zena”

SP 37 “Ganzole”

SP 42 “Centese”, in via precauzionale sul ponte del fiume Reno

SP 50 “Sant’Antonio”, al ponte sul fiume Sillaro

SP 58 “Pieve del Pino” al km 10

SP 59 “Monzuno”, al km 4 e al km 13

SP 75 “Montemaggiore”, tra il km 2+600 e il km 5

SP 325 “Val di Setta e Val di Bisenzio”, al km 10 (lavori in corso)

Fondo Valle Savena, chiusa dal km 7+500 al km 18+500

Su tutte le strade provinciali possono verificarsi disagi a livello locale e limitazioni alla circolazione, per cui si sconsigliano gli spostamenti non strettamente necessari.