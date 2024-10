Alluvione, aggiornamento delle ore 17 sulle strade chiuse

A causa delle piogge verificatesi durante la notte, a Bologna alle ore 17 risultano ancora chiuse le seguenti strade:

Strade chiuse per frane:

via dei Colli

via Ravone

via Gobatti

via di Sesto

Meloncello all’altezza del civico 9

via del Poggio

Strade chiuse per allagamenti:

via della Ghisiliera

via Sabotino

Aeroporto incrocio Bencivegni

via Triumvirato/Fornace/Salute

via Sabena

Rotonda Romagnoli

via Golfreda

via Andrea Costa all’altezza della Chiesa di San Paolo Ravone

rotonda Croce alla fine di via Togliatti

Aperto il sottopasso in via Triumvirato, chiuso il corsello superiore in direzione centro per voragine.

Via Murri aperta con restrizioni.

Sono in corso di verifica:

zona Colombo/Corticella

via Tassoni

via di Mezzo

Tecnici del Comune, Forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Polizia Locale, sono tutti all’opera. Da ieri notte sono in corso i ripristini per interruzione della luce.

Sabato 19 e domenica 20 ottobre sono sospesi i controlli delle telecamere Sirio e Rita sulle strade.

Si sconsigliano gli spostamenti se non strettamente necessari.

Tutti gli aggiornamenti su Iperbole https://www.comune.bologna.it/notizie/allerta-meteo-chiusi-parchi-centri-sportivi-2024-10-19