Aggiornamento in merito al maltempo a Castelfranco Emilia

Già dalla giornata di ieri, l’Amministrazione comunale, i volontari del gruppo di Protezione Civile e gli agenti di Polizia locale sono attivi per garantire la massima sicurezza lungo tutto il territorio. Le criticità idrauliche, da cui ne sono scaturite altre di natura idrogeologica, hanno coinvolto anche la Città di Castelfranco Emilia e le sue frazioni, in particolare Piumazzo, Manzolino e, in modo più contenuto, Riolo.

Ad essere coinvolti sono stati, in particolare, 357 edifici, per un totale di 1.725 residenti e 736 nuclei familiari. Grande attenzione è stata rivolta ai minori, 304 quelli che abitano nelle zone del territorio colpite da criticità, e over 65, che risultano essere 296. Nell’arco della notte e della giornata odierna sono pervenute al numero della Protezione civile di Castelfranco circa 300 chiamate. Un centinaio, invece, gli interventi – alcuni ancora in corso, ma si proseguirà anche domani – degli oltre 70 volontari di Protezione civile coordinati dal responsabile comunale Marco Zambonini, che ha anche gestito il collegamento con la Direzione provinciale. Inoltre è da segnalare come particolarmente efficace il metodo sviluppato dal Comune di Castelfranco Emilia per rendere ancora più puntuale la gestione delle criticità: attraverso un form digitale, un centinaio di cittadini hanno segnalato situazioni di complessità puntualmente prese in carico da Comune, Protezione civile e Polizia locale.

«La prima azione da mettere in campo in questi casi è comprendere il perimetro dentro cui ci si sta muovendo. In questo modo – spiegano dall’Amministrazione comunale – siamo riusciti, congiuntamente agli uffici tecnici, ai volontari del gruppo di Protezione civile e agli agenti di Polizia locale, ad essere a supporto dei cittadini. Ringraziamo di cuore tutti gli operatori che hanno prestato, e ancora lo stanno facendo, il loro tempo per aiutare la comunità: sono una risorsa indispensabile».

Attualmente le criticità sono contenute e gestite dalle autorità competenti. Per qualsiasi evenienza legata all’emergenza è sempre attivo il numero della Protezione civile locale, solo per i residenti del territorio di Castelfranco e frazioni, al 349 832 3693; sul sito del Comune è possibile compilare un form che non ha valore per richiesta danni o rimborsi, ma è utile per cogliere eventuali esigenze nel breve periodo. In attesa di ulteriori aggiornamenti da parte del Centro operativo di Marzaglia, l’Amministrazione comunale informa che qualsiasi sviluppo sarà comunicato sui canali ufficiali dell’Ente.

Nel frattempo di comunica che le scuole di ogni ordine e grado di Castelfranco Emilia, dopo un sopralluogo che ha coinvolto i tecnici del Comune e l’Amministrazione comunale, saranno aperte regolarmente; garantito anche il servizio di trasporto pubblico.

Infine Hera si farà carico, nella giornata di domani, delle operazioni di smaltimento del materiale danneggiato dagli allagamenti della scorsa notte. I rifiuti dovranno essere posizionati al di fuori dell’abitazione o della struttura che ha subito allagamenti. È importante che questi siano collocati in modo da non ostacolare il passaggio dei mezzi sulla carreggiata, e quindi su un solo lato della strada.